Клуб АПЛ предложил 15 млн евро за 20-летнего украинца из "Шахтера"

Об этом сообщает FootballHub.



По информации источника, "Брентфорд" очень интересуется 20-летним Мудриком и сделал уже второе предложение "Шахтеру". Сначала англичане предлагали 12 млн евро, но теперь увеличили сумму до 15 млн. "Горняки" пока не ответили.



В этом сезоне "Брентфорд" занимает 13 место в АПЛ. На позиции Михаила Мудрика выступают Йоан Висса, оцениваемый в 10 млн евро, Тарике Фоссу (2,5 млн евро) и Жоэль Валенсия (400 тыс. евро).

20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.



Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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