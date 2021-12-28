Клуб АПЛ предложил 15 млн евро за 20-летнего украинца из "Шахтера"
Английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика
Об этом сообщает FootballHub.
По информации источника, "Брентфорд" очень интересуется 20-летним Мудриком и сделал уже второе предложение "Шахтеру". Сначала англичане предлагали 12 млн евро, но теперь увеличили сумму до 15 млн. "Горняки" пока не ответили.
В этом сезоне "Брентфорд" занимает 13 место в АПЛ. На позиции Михаила Мудрика выступают Йоан Висса, оцениваемый в 10 млн евро, Тарике Фоссу (2,5 млн евро) и Жоэль Валенсия (400 тыс. евро).
20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.
Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.
До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сказал, что настроен вывести Мудрика на топ-уровень.
- 5 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов, где ему рукоплескали испанские фанаты.
- 25 ноября стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
- 29 ноября сообщалось, что европейские клубы по топ-чемпионатам активно интересуются Мудриком.
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