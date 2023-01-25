Клуб АПЛ предложил 11 млн евро за футболиста "Шахтера"
Английский "Брайтон" сделал первое трансферное предложение по защитнику донецкого "Шахтера" Николаю Матвиенко
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, "Брайтон" предлагает "Шахтеру" 11 млн евро за трансфер Николая Матвиенко, однако украинцы хотят получить за центрбека 30 млн евро.
На трансфере Матвиенко настаивает главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, хорошо знакомый с возможностями украинца. Итальянец тренировал "горняков" в сезоне 2021/2022. Под его руководством "Брайтон" занимает в АПЛ шестое место.
26-летний Николай Матвиенко в нынешнем сезоне сыграл за "Шахтер" 19 матчей. На его счету 54 игры за сборную Украины.
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15 января Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
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