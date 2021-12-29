Клуб АПЛ неожиданно решил переплатить за ненужного футболиста "Барселоны"

Об этом сообщает Marca.



По информации источника, Самуэль Умтити является приоритетной трансферной целью "Ньюкасла" зимой и готовы предложить за него 21,5 млн евро.



Руководство "Барселоны" давно хочет продать Умтите, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сообщалось, что они готовы отпустить его бесплатно.

28-летний Самуэль Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года. Испанцы заплатили французскому "Лиону" 25 млн евро. С тех пор центрбек провел за "Барсу" 133 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Дважды выиграл Ла Лигу и завоевал три Кубка Испании.

В 2018 году Умтити вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.



Сейчас Transfermarkt оценивает Умтити в 5 миллионов евро.

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