Клуб АПЛ неожиданно решил переплатить за ненужного футболиста "Барселоны"
Английский "Ньюкасл" готов заплатить 21,5 млн евро за защитника "Барселоны" Самуэля Умтити
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Самуэль Умтити является приоритетной трансферной целью "Ньюкасла" зимой и готовы предложить за него 21,5 млн евро.
Руководство "Барселоны" давно хочет продать Умтите, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сообщалось, что они готовы отпустить его бесплатно.
28-летний Самуэль Умтити перешел в "Барселону" летом 2016 года. Испанцы заплатили французскому "Лиону" 25 млн евро. С тех пор центрбек провел за "Барсу" 133 матча, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Дважды выиграл Ла Лигу и завоевал три Кубка Испании.
В 2018 году Умтити вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира по футболу.
Сейчас Transfermarkt оценивает Умтити в 5 миллионов евро.
- 21 января стало известно, что Умтити близок к тому, чтобы покинуть клуб .
- 15 апреля сообщалось, что защитник испанской "Барселоны" Самуэль Умтити покинет топ-клуб в летнее трансферное окно.
- 20 декабря стало известно, что испанская "Барселона" готова попрощаться с пятью игроками в зимнее трансферное окно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное