Клуб АПЛ готов предложить Ярмоленко контракт на 2 года
Лондонский "Фулхэм" интересуется вингером сборной Украины Андреем Ярмоленко и готов предложить ему контракт на 2 года
Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, "Фулхэм" готов предложить украинцу контракт по схеме "1+1". Финансовые условия не сообщаются. Ярмоленко также интересуются "Аль-Шабаб", "Интер" Майами, "Нью-Йорк Сити" и "Лос-Анджелес".
Последнюю игру за "Вест Хэм" Ярмоленко сыграл 22 мая в заключительном туре чемпионата Англии против "Брайтона" (1:3). Украинец вышел на замену на 81-й минуте.
"Вест Хэм" финишировал в АПЛ на седьмом месте и получил право в следующем сезоне выступать в еврокубках.
32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Хэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.
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15 мая Андрей Ярмоленко простился с болельщиками лондонского "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .
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