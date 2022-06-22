Клуб АПЛ готов предложить Ярмоленко контракт на 2 года

Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, "Фулхэм" готов предложить украинцу контракт по схеме "1+1". Финансовые условия не сообщаются. Ярмоленко также интересуются "Аль-Шабаб", "Интер" Майами, "Нью-Йорк Сити" и "Лос-Анджелес".

Последнюю игру за "Вест Хэм" Ярмоленко сыграл 22 мая в заключительном туре чемпионата Англии против "Брайтона" (1:3). Украинец вышел на замену на 81-й минуте.

"Вест Хэм" финишировал в АПЛ на седьмом месте и получил право в следующем сезоне выступать в еврокубках.

32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Хэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.

15 мая Андрей Ярмоленко простился с болельщиками лондонского "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .

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