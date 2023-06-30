Клуб АПЛ "Брентфорд" продлил контракт с 19-летним украинцем

Об этом сообщает официальный твиттер "Брентфорда".

Новый контракт 19-летнего Егора Ярмолюка рассчитан до 2028 года. Финансовые условия не разглашаются.

"Я рад за него, а также рад, что мы с тренерами будем работать с ним. Это очень талантливый молодой игрок, имеющий большой потенциал. В прошлом сезоне ему очень не повезло из-за травмы. Теперь он полностью в форме и готов к началу предсезонной подготовки", - сказал главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.

По словам Франка, тренерский штаб "Бренфторда" верит в Ярмолюка.

"Ярмолюк заслужил повышение к взрослой команде. Тренерский штаб с восхищением наблюдает, на что он способен. Мы действительно верим, что он будет продолжать развиваться. Если это удастся, то ему предстоит большое будущее", - заявил Томас Франк.

Кто такой Егор Ярмолюк

Летом 2022 года Егор Ярмолюк перешел в "Брентфорд" из "Днепра-1" за 1,5 млн. евро.

В прошлом сезоне украинец провел время во второй команде "Брентфорда", однако успел сыграть один матч за основу.

Недавно было объявлено о переводе Егора Ярмолюка в основную команду Брентфорда.