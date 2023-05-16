Клоны Путина могут сыграть с ним злую шутку, - военный эксперт Притула
Двойники президента РФ Владимира Путина могут загнать его в ситуацию, когда он не сможет доказать, что он настоящий Путин
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире Еспресо.
По его мнению, в определенный момент его свита может вытянуть клон Путина и назвать его настоящим. Тогда как настоящий Путин никак не сможет доказать обратное.
Также Притула упомянул арест Горбачева в 1991 году. Впрочем, он заметил, что Путина от бывшего президента СССР отличает наличие клонов и отсутствие особых знаков на лице.
"А у Путина такого нет. У него наоборот есть клоны, созданные якобы для его безопасности. Но это может сыграть с ним довольно злую шутку. И его же окружение может просто поменять Путина на какого-нибудь клона, который выйдет в телевизор и скажет: " Я устал, я ухожу", - сказал Притула.
Военный эксперт добавил, что этот сценарий не фантастика, ведь в Москве такие ситуации уже случались.
"Поэтому мы должны наблюдать за этими пациентами. С ними что-то будет происходить, причем в ближайшее время. Чем больше успеха у Вооруженных Сил Украины, чем меньше ракет будет долетать до Киева, тем хуже будет становиться на болотах, и они будут пытаться поменять свою власть", – подытожил он.
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