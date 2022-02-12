KLM отменяет рейсы в Украину

Об этом пишет амстердамская газета De Telegraaf, передает Еспресо.TV.



"Это решение является ответом на скорректированные советы по путешествиям во время красного кода (опасности, - ред.) и широкому анализу ситуации с безопасностью. Пока неизвестно, когда KLM снова полетит в Киев", - сообщили в KLM.



"Выбор безопасных и оптимальных маршрутов является неотъемлемой частью нашей повседневной практики", - подчеркнул представитель компании Мариан Роземейер.



"KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию в Украине. С 2014 года мы не летали над восточными областями Украины и Крымом. Также недавно было решено не давать нашему экипажу ночевать в Киеве, а немедленно лететь назад", - добавил он.



KLM говорит, что в своей работе всегда ставит безопасность пассажиров и сотрудников во главу угла.





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