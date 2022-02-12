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KLM отменяет рейсы в Украину

12 февраля, 2022 суббота
18:42
Экономика

Из соображений безопасности и с учетом угрозы нового российского вторжения нидерландская авиационная компания KLM с вечера субботы, 12 февраля 2022 года, приостанавливает полеты в Украину

Об этом пишет амстердамская газета De Telegraaf, передает Еспресо.TV.

"Это решение является ответом на скорректированные советы по путешествиям во время красного кода (опасности, - ред.) и широкому анализу ситуации с безопасностью. Пока неизвестно, когда KLM снова полетит в Киев", - сообщили в KLM.

"Выбор безопасных и оптимальных маршрутов является неотъемлемой частью нашей повседневной практики", - подчеркнул представитель компании Мариан Роземейер.

"KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию в Украине. С 2014 года мы не летали над восточными областями Украины и Крымом. Также недавно было решено не давать нашему экипажу ночевать в Киеве, а немедленно лететь назад", - добавил он.

KLM говорит, что в своей работе всегда ставит безопасность пассажиров и сотрудников во главу угла.


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авиакомпания
Нидерланды
KLM
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