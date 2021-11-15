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Клип украинского режиссера Таню Муиньо на песню Montero получил награду "Лучшее видео" по версии MTV

15 ноября, 2021 понедельник
15:47
Культура

Клип украинского режиссера Таню Муиньо и американского рэпера Lil Nas X на песню Montero (Call Me By Your Name) признали "Лучшим видео" по версии премии MTV Europe Music Awards 2021

Об этом идет речь на сайте премии.

Церемония награждения MTV Europe Music Awards 2021 прошла 14 ноября в Будапеште. Клип украинского режиссера Таню Муиньо и американского рэпера Lil Nas X на песню Montero (Call Me By Your Name) выиграл в номинации "Лучшее видео".

В видеоработе затронуты темы религии, сатанизма и ЛГБТ. Рэпер предстает в образе человека, который соблазняет змей. Муиньо получила награду совместно с Lil Nas X, являющимся сорежиссером клипа.

В настоящее время клип просмотрели на YuoTube более 390 млн раз.

Справка: Таня Муиньо – украинская дизайнер и режиссер из Одессы, известная своей работой над клипами MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, Скриптонит и т.д. Она рекордсменка по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила трижды подряд – в 2016, 2017 и 2018 годах). Кроме Lil Nas X, украинский режиссер снимала клипы для Кэти Перри, Cardi B, Rosalia и т.д.

  • Напомним, в сентябре клип Таню Муиньо и рэпера Lil Nas X победил в трех номинациях премии MTV Video Music Awards 2021 - "Видео года", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты".


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