Список номинантов опубликован на сайте премии, где идет голосование.

В частности, в категории "Видео во благо" на премию номинировали клип Crushed группы Imagine Dragons, снятый в разбомбленном селе Новогригоровка Николаевской области. Его героем стал 14-летний парень Саша, переживший оккупацию. Клип является общим проектом Imagine Dragons и платформы UNITED24, послами которой являются музыканты (направление "Медицинская помощь").

Украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на премию за клип Attention для Doja Cat. Ее работа также соревнуется в категориях "Видео года" и "Лучший артпостановщик". В прошлом году Таня Муиньо получила две награды этой премии за клип As It Was, снятый для Гарри Стайлса.

В категории "Лучший артист" впервые в истории премии номинированы только женщины-артистки: Бейонсе, Доджа Кэт, Karol G, Ники Минаж, Шакира и Тейлор Свифт.

Номинанты MTV Music Video Awards-2023

Видео года:

Doja Cat – Attention

Miley Cyrus – Flowers

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo – Vampire

Sam Smith, Ким Петрас – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Артист года:

Бейонсе

Доджа Кэт

Karol G

Ники Минаж

Шакира

Тейлор Свифт

Песня года:

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

Рема, Selena Gomez - Calm Down

Sam Smith, Ким Петрас - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Лучший новый артист:

GloRila

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheras

Reneé Rapp

Лучший режиссер:

Doja Cat - Attention

Drake – Falling Back

Kendrick Lamar – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith, Ким Петрас – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Лучшая коллаборация года:

I’m Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha

I Like You (A Happier Song) - Post Malone ft. Doja Cat

Gotta Move On (Queens Remix) - Diddy, Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami

TQG - Karol G & Shakira

Creepin’ - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Diddy

Calm Down - Rema & Selena Gomez

Видео ради добра:

Alicia Keys – If I Ain't Got You

Bad Bunny – El Apago‌n

Demi Lovato – Swine

Dove Cameron – Breakfast

Imagine Dragons – Crushed

Maluma – La Reina

MTV Video Music Awards – ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов. Основана телеканалом MTV в 1984 году. Победителей среди номинантов в разных категориях выбирают зрители путем голосования на сайте. Церемония награждения состоится 12 сентября в Ньюарке, Нью-Джерси, в Prudential Center.