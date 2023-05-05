Об этом и не только писали мировые медиа 5 мая:

The New York Times

Пригожин, снова обвиняя военное руководство, заявил, что вагнеровцы покинут Бахмут сразу после 9 мая. Он угрожает выйти из города из-за нехватки боеприпасов. На видео, размещенном в социальных сетях, Евгений Пригожин, командир "Вагнера", идет среди рядов тел, по его словам, бойцов "Вагнера", погибших в боях за Бахмут. Он назвал министра обороны России Сергея Шойгу и генерала Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба, ответственными за их гибель.

По мнению аналитиков, атаки на российскую инфраструктуру помогают подготовить почву для контрнаступления Украины. За последние несколько дней российская инфраструктура у украинской границы и в контролируемом Россией Крыму неоднократно становилась мишенью для атак. "Это часть подготовки поля боя, – говорит научный аналитик Международного института стратегических исследований Иоганн Мишель. – Вы ослабляете тело врага в разных местах, чтобы убедиться, что он не рухнет в тот момент, когда вы фактически атакуете". Аналитики говорят, что Украина разработала флот беспилотников, которые могут преодолевать сотни километров, перевозя боеприпасы.

Издание также публикует материал о южной части Днепра, называя реку осью жизни и смерти в Украине. "Посещая города и села вдоль Днепра через год после полномасштабного вторжения России и в преддверии долгожданного украинского контрнаступления, Николь Тунг, фотограф The New York Times, прошла путь, отмеченный надеждой и ужасом, радостью и печалью", – пишет NYT. Днепр всегда был большим природным двигателем Украины, поставляющим воду, транспорт, электроэнергию и продовольствие. Однако сейчас, после того, как россияне повредили дамбу в Новой Каховке, уровень воды в реке снизился на 1,5 м, а это слишком низкого, чтобы поддерживать популяцию рыбы. "54-летний Николай Деребас, рыбак с более чем тридцатилетним стажем, потерял работу в начале полномасштабного вторжения России. Теперь он даже не может поймать достаточно рыбы, чтобы прокормить собственную семью в городке Малокатериновка, что вблизи Запорожья", – рассказывают журналисты.

The Washington Post

Новости WP также крутятся вокруг заявления Пригожина по поводу вероятного выхода из Бахмута. Издание обсуждает опубликованное видео. В частности, подчеркивает, что Россия пытается захватить город еще с прошлого года. "Пригожин не упомянул, где было снято видео, но, похоже, где-то на оккупированной Россией восточной Украине", – пишет WP. Еще в одном материале издание разбирает , что же такое та группа Вагнера. Соединенные Штаты определили это наемное формирование как "серьезную транснациональную преступную организацию". Между тем прокремлевский аналитик Сергей Марков предусмотрел, что Вагнер не выйдет 10 мая из-за того, что для этого нужно больше времени. Но он добавил, что не исключено, что Пригожин может допустить эту "ошибку", и тогда ему грозит арест и потенциальное уничтожение Вагнера.

The Guardian

Как и для остальных СМИ, тема заявления Пригожина становится одной из ключевых в Guardian. Между тем очередной раунд переговоров по черноморскому зерновому соглашению завершился безрезультатно после того, как Турция, Россия, Украина и ООН не смогли прийти к соглашению о новых кораблях, способных экспортировать зерно.

Другой материал посвящен заявлению Клинтона, якобы он еще в 2011 году знал, что Россия нападет на Украину. Причиной этого стали слова, сказанные ему Путиным на Всемирном экономическом форуме в Давосе, мол, он не согласен с решением уважать территорию Украины.

CNN

Издание также пишет о том, что страны не смогли договориться о разрешении на новые суда для экспорта украинского зерна из Черного моря. "Как вы помните, Генеральный секретарь сообщил всем сторонам свое предложение по дальнейшим действиям, направленным на совершенствование, продолжение и расширение Инициативы с учетом позиций, высказанных сторонами. Мы призываем все стороны продолжать обсуждение, преодолевать оперативные вызовы и работать над полной реализацией и продолжением Инициативы", – цитирует CNN заместителя спикера ООН Фархана Хака.

Российские власти в аннексированной Запорожской области Украины объявили в пятницу об эвакуации части жителей 18 прифронтовых населенных пунктов из-за "ужесточения обстрелов", мол, не могут рисковать людьми. Украинская сторона расценивает такие действия как средство принудительной депортации украинцев.

Gazeta Wyborcza

"Выборча" рассматривает возможные причины атаки беспилотников на Кремль, в том числе причастна ли к этому сама Россия. "GPS в российской столице сошел с ума с вечера среды, когда беспилотники упали с ясного неба на самое сердце государства. Водители такси жалуются, что, проезжая по центральной Тверской улице, они видят на своих бортовых навигаторах, что плывут по Москве-реке. Подъезжая к самому Кремлю, они слышат, что через мгновение будут в аэропорту Внуково", – пишет издание, между прочим, отмечая, что маловероятна провокация со стороны самой России, и вместе с тем называя эту ситуацию позорным поражением Москвы.