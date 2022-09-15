Клиника "Dental Tech" проводит бесплатную имплантацию зубов защитникам и защитницам из рядов ВСУ

Руководство клиники "Dental Tech" в Днепре заявило об участии в общеукраинском благотворительном проекте "DENTAL HELP UA" для бойцов ВСУ. Как утверждают официальные представители компании, стоматологическое здоровье наших защитников стало одним из приоритетных направлений работы клиники.

Участниками волонтерского проекта могут стать защитники и защитницы из рядов ВСУ, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года. Помощь предоставляется бойцам, получившим лицевые ранения, которые повлекли за собой повреждение или полную потерю зубов.

Согласно условиям акции, для проведения процедуры военнослужащий должен зарегистрироваться на проекте, предоставить документы о принадлежности к ВСУ, данные об участии в боевых действиях и ранении. После сбора информации пациент направляется на консультацию в клинику "Dental Tech", которая проводится бесплатно.

В рамках благотворительного проекта выполняется имплантация зубов, которая включает диагностику, вживление импланта и непосредственное протезирование. Материалы и импланты приобретаются клиникой за собственные средства или предоставляются партнерами, среди которых – ведущий мировой производитель Straumann Group.

"Мы помогаем тем, кто защищает нас, вносим собственный небольшой вклад в победу наших воинов и Украины" – именно так считают специалисты "Dental Tech" в Днепре.