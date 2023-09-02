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Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС

2 сентября, 2023 суббота
00:26
Мир

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг., отметил, что идея Венгрии заключается не в том, чтобы блокировать процесс вступления Украины в ЕС и НАТО, а чтобы получить все, что она хочет

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Я уверен, что в офисе Орбана уже существует план, какие требования  выдвигать Украине во время открытия переговоров по ЕС, формального процесса вступления в НАТО. И Венгрия это сделает по полной. Идея Венгрии заключается не в том, чтобы это блокировать, а чтобы  получить все, что она хочет. На мой взгляд, Будапешт будет играть это не как пакет требований, а как историю. Я практически уверен, что они уже разговаривают с болгарами, румынами, чтобы открыть дополнительную главу переговоров по национальным меньшинствам. И они будут постоянно увеличивать уровень требований", - отметил дипломат.

По его словам, сейчас Венгрия будет искать альянсы внутри ЕС по таким вопросам, как национальные меньшинства, сельское хозяйство, и она точно найдет их.

"Мы должны подготовиться к тому, чтобы понять, где мы можем делать какие-то компромиссы, не уступки, я подчеркиваю, а компромиссы. А также, где мы будем играть со временем, а где с разными вопросами. Но со всем тем, Венгрия будет очень жестко и последовательно давить на нас с целью обеспечения своих требований и интересов так, как их формулирует Орбан", – подчеркнул Климкин.

  • Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
  • 24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна. Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.
  • 26 августа в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми
Украина
ЕС
Венгрия
Павел Климкин
Виктор Орбан
НАТО
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