Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг., отметил, что идея Венгрии заключается не в том, чтобы блокировать процесс вступления Украины в ЕС и НАТО, а чтобы получить все, что она хочет
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Я уверен, что в офисе Орбана уже существует план, какие требования выдвигать Украине во время открытия переговоров по ЕС, формального процесса вступления в НАТО. И Венгрия это сделает по полной. Идея Венгрии заключается не в том, чтобы это блокировать, а чтобы получить все, что она хочет. На мой взгляд, Будапешт будет играть это не как пакет требований, а как историю. Я практически уверен, что они уже разговаривают с болгарами, румынами, чтобы открыть дополнительную главу переговоров по национальным меньшинствам. И они будут постоянно увеличивать уровень требований", - отметил дипломат.
По его словам, сейчас Венгрия будет искать альянсы внутри ЕС по таким вопросам, как национальные меньшинства, сельское хозяйство, и она точно найдет их.
"Мы должны подготовиться к тому, чтобы понять, где мы можем делать какие-то компромиссы, не уступки, я подчеркиваю, а компромиссы. А также, где мы будем играть со временем, а где с разными вопросами. Но со всем тем, Венгрия будет очень жестко и последовательно давить на нас с целью обеспечения своих требований и интересов так, как их формулирует Орбан", – подчеркнул Климкин.
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