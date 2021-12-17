Климкин: Украина и европейские страны должны ответить на ультиматум РФ по НАТО
Экс-глава министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что Россия претендует на половину Европы
Об этом он заявил в эфире программы "ПолитКлуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.
"Я считаю, что это (ультиматум РФ к НАТО, - ред.) претензия не только на бывший СССР, а на весь Варшавский договор. Они там хотят запретить размещение вооружения на территории "новых" членов НАТО. Это путинский стеб, это точно мое а это мое и вы садитесь поговорите, что вы будете в НАТО делать. Если бы у Запада была политическая воля, он должен ответить ультиматумом на ультиматум и сказать, что Путин, или будет так или ты идешь очень далеко и мы начинаем смотреть на твои активы, твоего окружения", - сказал Климкин.
Он спрогнозировал дальнейшую ситуацию между НАТО та РФ.
"Я вижу в этой истории достаточно серьезные угрозы для нас. История Путина - это поднять ставки. И сказать: "Я хочу на территории бывшего ОВД порулить". Это не удастся, это НАТО. А для компромисса остаемся мы, поскольку по всему остальному есть понимание. Путин, я считаю, уже получил кость. Он не получит результат, который хочет, но получил процесс", - добавил экс-министр.
По его мнению, если будут проблемы с переговорами между РФ и Западом, то через войска на границе будут делать провокацию.
"Для нас опасная ситуация, нам нужен другой подход. Надо прекратить говорить лозунгами и слоганами. В этой ситуации нужен честный разговор о том, что мы хотим и можем. Мы 4 месяца говорим об угрозе, но не увеличили военный бюджет и на закупку вооружений" , – заявил Климкин.
Он считает, что на ультиматум РФ Украина должна ответить ультиматумом.
"Он должен быть общим с другими центральноевропейскими странами. Одним (США, - ред.) нужен дружеский, а другим - жесткий. Надо выйти с друзьями и сказать: "Нет, так не катит". Путин знает, что делает, а у нас нет ответа - ни своего, ни общего с Западом. Для нас это может быть моментом истины, когда о нас и нашем будущем будут говорить другие, и тогда мы о логике независимой политики говорить не будем", - подытожил Климкин.
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