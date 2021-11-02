Климкин: Украина должна быть готова к эскалации со стороны России

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

"Конечно, я очень хочу доверять нашей разведке – это я говорю абсолютно искренне, но The Washington Post непростая газета, она имеет свои источники в администрации Байдена (президента США – ред.). Если она что-то печатает, она никогда не печатает это "из потолка", мы это прекрасно понимаем. Да, мы знаем, что нет там (возле границы Украины – ред.) больших движений на сегодня, - движения есть, но не такие, которые приведут к массовому вторжению завтра или послезавтра", - подчеркнул Климкин.

По его словам, в Кремле понимают, что блицкриг против Украины невозможен, потому что это никогда нельзя будет "продать миру и даже внутри России". Эксминистр отметил, что эксперты обсуждают тему: если Китай в ближайшей перспективе попытается установить контроль над Тайванем, то для президента РФ Владимира Путина открывается шанс пытаться получить контроль над частью территории Украины, которую они называют "Новороссией". "Поэтому, конечно, нет угрозы (вторжение – ред.) завтра или послезавтра – это нужно честно сказать, не нужно паниковать. Но мы должны быть готовы к поднятию ставок, к эскалации. Не бояться, не паниковать по поводу завтра или послезавтра, но спокойно готовиться... Для нас сегодня есть два принципиальных способа обеспечения нашей безопасности: первый – это наше желание, наш боевой дух и желание построить минимально необходимый асимметричный потенциал… и второй – это наши партнеры", – добавил Климкин. Напомним, американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских сил в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание POLITICO обнародовало снимки из спутника о переброске Россией войск и техники к границе Украины.

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