Климкин предположил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"Ну а все, что касается конкретики, перевооружения, натовских стандартов, я думаю, что это будет практически заходить. То есть, процесс подготовки к вступлению уже практически начался, вы же видите", - сказал бывший министр.

Климкин назвал скорейшее вступление в НАТО Швеции и Финляндии "классным" прецедентом. По его словам, независимо от планов вступления в НАТО, Украина будет добиваться верховенства права, развивать институты и демократию.

На уточняющий вопрос о том, может ли Украина вступить в НАТО по ускоренной процедуре, Климкин ответил, что "об ускоренном вступлении можем сто процентов говорить".

По его словам, пока трудно спрогнозировать, когда и при каких условиях это произойдет, и "будут ли страны НАТО ждать падения путинского режима".

2 июля бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Альянс в 2008 году дал неверный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, когда отказал в ПДЧ Украине. По его словам, сейчас для Украины более важна, чем ПДЧ, работа группы по вопросам международных гарантий безопасности

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