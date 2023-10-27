Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"В Москве сознательно принимают ХАМАС публично, потому что хотят показать, что Кремль единственный, кто способен разговаривать с ними и добиваться результатов. И это они хотят показать Израилю и арабским странам, а также и Западу, и Китаю в том числе. России критически нужен какой-то успех и чем-то всех удивить. Вот именно этим хамасовским визитом они удивили, потому что могли с представителями ХАМАСа говорить непублично. Мы знаем, что от Ирана ХАМАС очень зависит, но не на 100% как "Хезболла". Но и Россия показывает, что она пока игрок на Ближнем Востоке. У нее позиции вокруг Асада (президент Сирии – ред.), теперь у ХАМАСа , также в Организации освобождения Палестины", - отметил дипломат.

Павел Климкин резюмировал, что визит представителей ХАМАС в Москву абсолютно понятен, то есть "без нас вы никак, или мы вам поможем, или игру испортим". Это абсолютно банальный шантаж, очень хорошо рассчитанный.