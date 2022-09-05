Об этом Климкин написал в facebook .

"Послы США и ЕС в России оставили свои должности. Синхронно и почти одновременно. Это простой и мощный сигнал – возвращения к предыдущей политике не будет. Кремль хотел определять мировую геополитику, но стал геополитическим недоразумением. Иметь своими союзниками Северную Корею и Сирию – это все , что осталось. Китай и дальше будет использовать Россию, но о любом партнерстве там речь не идет", - подчеркнул Климкин.

Он выразил убеждение, что ограничение импорта российских энергоносителей и их цены – нефти, а в перспективе и газа – сломает российскую мафию.

Российские элиты все лучше понимают, насколько все серьезно. Поэтому и говорят все громче о переговорах. Но возвращения к предыдущей реальности уже никогда не будет. Не только Запад, но и весь мир должен готовиться к перезагрузке российского режима. Возвращение к предыдущей дипломатии уже не будет, и любые переговоры на западных, а мы уже фактически являемся частью Запада, условиях - в этом и есть сигнал синхронного увольнения послов", - подчеркнул Климкин.

4 сентября посол США в Москве Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы дипмиссии и вернулся на родину.

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