Об этом Климкин написал в telegram .

"В желании Путина "косить" под Петра I нет ничего нового. Он будет стремиться захватывать все, что он считает "своим". Если исторических аргументов для этого нет, он их придумает, как и в случае с захватами Петра I: эти территории никогда не принадлежали Московии, но российской истории не существует: ее написали в Москве. В этой написанной версии Украина тоже принадлежит России и Путину. Более того, так думают абсолютное большинство россиян - как среди российских элит, так и среди рядовых россиян", - подчеркнул Климкин. .

Читайте также: Как Путин стремится утопить в крови Европу подобно Петру I

Он добавил, что часть Запада это так и не поняла или не хочет понять.

"Мы должны "на пальцах" объяснить им, что война может приостановиться, но не завершится, пока российский имперский режим будет существовать. И Запад станет частью этой войны, как бы он ни хотел от нее отстраниться. Санкционной, гибридной, военной, информационной - любой. Не имитации, а именно войны. История "или мы их, или они нас" так же касается Запада, как и Украины. Именно поэтому Путин должен для Запада стать тем, кто закрыл окно в Европу. В отличие от Петра I, на которого он так хочет быть похожим", - подытожил Климкин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb