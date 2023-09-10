Климкин об украинской культуре и истории: Мир нами вдохновляется, но еще не до конца понимает

Об этом украинский дипломат, министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в интервью YouTube-каналу Эспрессо.

По его словам, запрос на украинский культурный и интеллектуальный продукт в мире есть, но он должен правильно удовлетворяться, иначе у иностранцев и дальше будут не всегда правильные представления об Украине и украинцах.

"Нам важно показать на Западе, что у нас есть современное ментальное поле. Не только то, что у нас было, не только Шевченко, не только Лесю. То есть есть современное культурное поле. А Запад - это о современном культурном поле. Нам нужно показать , что есть современная Украина.Она европейская, но прежде всего украинская.Имея это европейское ментальное зеркало, мы все равно в первую очередь украинцы, но одновременно и естественно, европейцы так же.У нас есть своя уникальность и мы эту историю уникальности должны рассказать миру. Мы эту историю по состоянию на сегодняшний день не рассказали.Мир нами вдохновляется, но мир нас все равно не понимает.Они поняли, что мы не являемся неправильными россиянами - класс.Но, кто они эти украинцы?В чем они другие? "Если они ментально связаны с Центральной Европой, то какая эта связь? Почему Киевская Русь - это для Украины естественно, а Россия использует только идеологически эту историю" - Объяснить на пальцах. почему она такая, какая она есть", - отметил Павел Климкин.

В частности, как отметил дипломат, подобная работа должна вестись не только в Европе и Америке.

"И объяснить не только в Европе, а объяснить китайцам. Нас в Индии никогда не было, то есть мы были политически как независимая страна Украины. Визит, приехали. И теперь индусы говорят: да Вы кто? если вы другие, вы не россияне и не поляки, кто же такие украинцы? Можно конечно показать, что у нас есть вкусный борщ, но это не показывает, кто такие украинцы", - сказал Павел Климкин.

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Как обратил внимание экс-министр, в мире очень мало знают об украинской истории.

"Я когда-то немцами объяснял, что в Киеве есть памятник Магдебургскому праву, и это всем в Киеве известно, а в Магдебурге нет. Они говорят: "Да, ладно". Я рассказал им, что у нас было и Нюрнбергское право, и как это развивалось.А у России этого всего не было.У нас были города, у нас была история: Галич, Острог, Киев, Умань.Вся Украина имела свою свою городскую историю, свою историю развития, которая совершенно другая.И мы пока что этого никому не объяснили.Я вам скажу у меня был такой прикольный, извините за сленг, эпизод. Когда я был послом, то пришел на выставку, которую немцы делали под век Первой мировой. Они говорят: "Ну, Украина…ну, интересно". И мы начали говорить с кураторами выставки, проговорили тогда часа четыре.На что они потом говорили: “Теперь мы понимаем, что это все неправильно. Вокруг Украины происходило очень много вещей, которые определили судьбу Первой мировой". Мы должны это двигать, показывать свою ментальную историю, к чему мы пришли, почему мы уникальны, почему украинское казачество уникально. Мы свою историю пока не на Западе и не на Западе не рассказали.То, что мы чувствуем, как мы себя чувствуем, мы рассказываем или через фольклор, что неплохо, но мало.Или из-за свисти и происходящего на фронте создает какие-то понимания о современности.Но свою историю, иначе мы пока не показали. И пока мы этого не покажем, у нас всегда будет проблема", - объяснил Климкин.

Он считает, что правильное понимание украинской истории, в частности, будет способствовать членству Украины в Евросоюзе.

"У нас такая же проблема будет при вступлении в Европейский Союз. Все равно эмоция будет потом проседать и нам будет нужно показывать, а что такое украинцы, почему они могут еще раз удивлять, почему мы уникальны, почему мы в какой-то момент можем, а в кто-то у нас не получается.Многие спрашивают: "Ну, у вас же была Оранжевая, а потом никак." Кто-то там из моих друзей реально считает, что история Украины началась с Майдана. А до этого была такая непонятная. Я им показываю, что мы должны пройти этот путь, иногда очень неприятный, не в ту сторону", - сказал Павел Климкин.