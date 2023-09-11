Климкин: Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Еспресо.

Климкин считает, что Украине нужно показать свою уникальность и свою историю, которая началась не с Оранжевой революции или Революции Достоинства, а гораздо раньше.

"У нас такая же проблема будет при вступлении в Европейский Союз. Все равно эмоция будет потом проседать и нам будет нужно показывать, что такое украинцы, почему они могут еще раз удивлять, почему мы уникальны, почему мы в какой-то момент можем, а в какой-то у нас не получается. Многие спрашивают: "Ну, у вас же была Оранжевая, а потом никак". Кто-то там из моих друзей реально считает, что история Украины началась с Майдана. А до этого была такая непонятная. Я им показываю, что мы должны были пройти этот путь, иногда очень неприятный, не в ту сторону", - сказал министр и добавил, что Кравчук, отвечавший за идеологию коммунистов, не мог пойти в НАТО или ЕС.

Он также говорит о том, что у Украины есть общие ценности с Западом.

"Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю. Эта история должна быть о нашей уникальности и о нашей уникальности как части Запада. У нас нет будущего, поскольку у нас ценности фундаментально совпадают с Западом. У нас вся история со времен Киевской Руси или средневековая прошла с понимания, что Запад, что Османская империя, постепенно возникала эта бесконечная империя. И сколько мы кого-то не критиковали за правильные или неправильные стратегические и тактические решения, должны показать, что мы это мы, и это история на будущие годы", - подчеркнул Климкин и добавил, что после войны Украина должна изменить свою Конституцию и свой общественный договор

В то же время, когда кто-то спрашивает министра иностранных дел, не будет ли в Украине милитаризация, то он отвечает, что она будет, но европейская: "Звучит достаточно весело, однако никто такой путь не проходил, мы первые".

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводящиеся годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.