Климкин: Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал разрушенный россиянами Мариуполь "символом бездействия и импотентности современной ООН" из-за неспособности Организации посодействовать эвакуации с завода "Азовсталь" мирных жителей и украинских военных
Об этом Климкин написал в Facebook.
"Мариуполь - это символ бездействия и импотентности современной ООН. Неспособность ее руководства пробиться в Мариуполь, присутствовать там и вывести под своим зонтиком защитников Азовстали и гражданских - неприятно впечатляет. Это было бы лучшим вариантом сейчас. И именно ООН должна не ждать, а агрессивно и публично это продвигать. Их почти незаметно", - написал Климкин.
При этом дипломат предположил, что приехать в Мариуполь ради организации безопасного коридора мог бы лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Кто бы остановил генсека ООН, если бы он попытался пробиться в Мариуполь? При этом Россия продолжает почти нормально работать в ООН, а генсек после двух месяцев войны просится встретиться с руководством Украины и РФ. ООН подписала себе приговор, ее ждет судьба Лиги наций, что распалась", - написал Климкин.
- Напомним, ранее Антониу Гутерреш призвал ввести в Украине режим прекращения огня с 21 по 24 апреля, чтобы разрешить открыть ряд гуманитарных коридоров, однако Россия отвергла предложение генсека ООН о Пасхальном перемирии.
- Кроме того, Гутерреш пригласил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, чтобы обсудить "неотложные шаги" по прекращению боевых действий в Украине.
- 21 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию разрешить жителям Мариуполя эвакуироваться .
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