Климкин: Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН

Об этом Климкин написал в Facebook.



"Мариуполь - это символ бездействия и импотентности современной ООН. Неспособность ее руководства пробиться в Мариуполь, присутствовать там и вывести под своим зонтиком защитников Азовстали и гражданских - неприятно впечатляет. Это было бы лучшим вариантом сейчас. И именно ООН должна не ждать, а агрессивно и публично это продвигать. Их почти незаметно", - написал Климкин.



При этом дипломат предположил, что приехать в Мариуполь ради организации безопасного коридора мог бы лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.



"Кто бы остановил генсека ООН, если бы он попытался пробиться в Мариуполь? При этом Россия продолжает почти нормально работать в ООН, а генсек после двух месяцев войны просится встретиться с руководством Украины и РФ. ООН подписала себе приговор, ее ждет судьба Лиги наций, что распалась", - написал Климкин.