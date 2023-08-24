Климкин: Безопасность в регионе Черного моря уже не принадлежит России

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Крым не прикосновенен не только в смысле спецопераций, но и в военном. И это нужно рассматривать в более широком контексте последних недель и месяцев вокруг Черного моря. Для России как в геополитическом, так и военно-политическом плане было важно держать контроль над Черным морем. Они считали, что доминирующий контроль за ними. А в последние недели из-за наших успешных атак они его потеряли, то есть Россия не может сказать, что контролирует там судоходство и безопасность. Это важная история для ключевых рынков, и нефтяных, и зерновых. На мой взгляд, вокруг Черного моря произошла глобализация безопасности", - сказал дипломат.

Павел Климкин отметил, что на сегодняшний день Украина является таким же по масштабу, значению и влиянию игроком как Россия со всем своим черноморским флотом, который расположен не только в Крыму, но и на кавказском побережье.

"Это потребует тотальной перезагрузки безопасности, нового взгляда на любые возможные разговоры относительно возобновления зерновой договоренности. Мой вывод - безопасность в регионе Черного моря уже не принадлежит России. Я считаю, что в ближайшие месяцы в этом регионе сложится новый, очень непростой для всех баланс, но для нас он будет однозначно положительный", - подытожил Климкин.