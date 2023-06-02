Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Клименко объяснил, почему Гвардия наступления была создана именно в системе МВД, а не ВСУ

Клименко объяснил, почему Гвардия наступления была создана именно в системе МВД, а не ВСУ

2 июня, 2023 пятница
16:36
Война с Россией

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что формировать подразделения было бы гораздо дольше из сотрудников, которых бы переводили в ВСУ, чем в МВД

Об этом он рассказал в интервью BBC News Russian.

"Посмотрите, есть, например, полицейский, который проходит службу в Тернопольской области. Он хочет принять участие в боевых действиях. У него звание старший лейтенант или капитан полиции. Для того, чтобы пойти в ВСУ, ему нужно уволиться, потерять звание, потерять те социальные преференции, которые имеет полицейский, и перейти в ВСУ рядовым. После окончания войны, чтобы нам его взять обратно в полицию, необходимо пройти комплекс отбора и обучения, потому что так требует закон", - пояснил министр.

Клименко отметил, что при формировании подразделения Гвардии Наступления в Нацполиции, они покидают место для этого добровольца в будущем.

"И после окончания военного положения лицо возвращается на свой пост следователя или оперуполномоченного, или спецназовца в Нацполицию. Это касается и пограничников, это касается и офицерского состава Нацгвардии. Я не вижу здесь проблемы", - добавил глава МВД.

Чиновник отметил, что формирование этих подразделений заняло бы больше времени, если бы бойцы переводились в Вооруженные Сил Украины.

Более того, мы бы формировали гораздо дольше, если бы сотрудников из одних подразделений, которые, например, заняты на охране общественного порядка, переводили в Вооруженные Силы. Это заняло бы месяцы и месяцы. А мы сформировали быстро эти подразделения как из гражданских людей, так и из действующих работников для того, чтобы добиться эффективности и главное – успеть подготовить эти подразделения к участию в войне", – проинформировал Клименко.

Что касается руководства Гвардии Наступления, то министр ответил: "Сейчас они руководствуются со стороны командующего НГУ, председателя Госпогранслужбы и председателя Нацполиции. После того, как эти подразделения будут выдвинуты в район боевых действий, согласно приказу главнокомандующего ВСУ, они будут выполнять военные задачи, которые сформирует Генштаб и командование военного направления.

Справочно. МВД начало формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. Проект называется "Гвардия наступления". Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Бригады Национальной гвардии Украины "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов".

Бригада Национальной полиции Украины "Лют".

Бригада Государственной пограничной службы Украины "Стальная граница".

Что известно о Гвардии наступления

Центры админуслуг с 4 февраля принимают заявки в "Гвардию наступления", предварительно подаваться можно было до 1 апреля.

По состоянию на 11 марта 28 тысяч добровольцев подали заявки на участие в подразделениях "Гвардии наступления".

2 мая Клименко заявил, что Украина уже полностью сформировала восемь бригад "Гвардии наступление". Они поступят под командование Сил обороны после получения боевой задачи.

15 мая стало известно, что первые добровольцы Гвардии наступления прошли уже базовую подготовку.

2 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил , что заявки от украинцев на вступление в подразделения Гвардии наступления еще прорабатываются, потому что новые бригады еще будут формироваться.

Новости
Военные новости
Читайте также:
31 мая, 2023 среда
Белорусские пограничники включили сотрудникам ГПСУ аудиозапись с "приглашением на борщ"
вибух
1 июня, 2023 четверг
Россияне обстреляли Индустриальный район Харькова, из-под завалов спасли женщину
сонце
31 мая, 2023 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
2 июня
18:02
Россия ударила по Харьковщине ракетами С-300
17:53
В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна, что Армения не является союзником РФ
17:51
Германия передаст Украине 66 бронетранспортеров
17:51
Эксклюзив
До проведения конкурса на должность директора Национальной оперы Украины и.о. останется Петр Чуприна, - главный хормейстер Плиш
17:34
Трубицын
Подписать письмо на выезд депутата Киевсовета Трубицына за границу Буданова попросили ССО, - "Схемы"
17:27
Эксклюзив
"Стать противником Азербайджана - это стать противником Турции": политолог из Баку о неподдержке Армении Россией
17:24
Мудрик написал письмо для болельщиков
17:12
Обновлено
В Киеве гроза: есть частичные отключения света, задерживаются электрички и троллейбусы
17:04
Если занимаетесь сексом всего 4 раза в месяц, вы не можете играть в моей команде, - тренер "Атлетико" Симеоне
16:56
Китайские авиакомпании начали обходить воздушное пространство России во время рейсов в США, - Reuters
16:52
Ли Хуэй
Спецпредставитель Китая заявил, что не предлагал оставить России оккупированные территории Украины
16:28
Обновлено
Четверым блоггерам, которые засветили работу ПВО в Киеве 16 мая, избраны меры пресечения
16:26
В Донецкой области из-за российского обстрела загорелись две 9-этажки: погиб человек, спасены 22 жителя
16:17
Обновлено
Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание совместных оборонных производств в Украине
16:05
Эксклюзив
РФ решила утилизировать ЧВК, перебросив их на самые опасные направления в Украине, - военный эксперт Снегирев
16:03
Эксклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
На каждый истребитель F-16 нужно по два-четыре пилота, - авиаэксперт Долинце
15:59
оружие
В Украине на руках у населения около 1,2 млн единиц зарегистрированного оружия, - министр МВД
15:46
Территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт: Наталья Диденко о погоде в эти выходные
15:43
Япония
Япония призвала вводить жесткие санкции против России для прекращения агрессии против Украины
15:20
Россияне ударили по многоэтажке в Камышевахе: двое погибших, четверо раненых
15:18
На Харьковщине автомобиль подорвался на взрывном устройстве: погибла женщина, ранены трое детей
15:09
Гвардия наступления: МВД анонсировало формирование новых штурмовых бригад
15:08
Эксклюзив
За минувшие сутки враг совершил 26 массированных обстрелов Авдеевки, бьет из всего, что имеет, - руководитель МВА Барабаш
15:07
Блинкен заявил, что США помогут построить "украинскую армию будущего"
14:51
Boeing Starliner
Boeing перенесла первый полет Starliner с экипажем из-за проблем с безопасностью
14:50
OPINION
Смерть возле укрытия. Какие уроки должны извлечь Кличко, Зеленский и другие
14:49
Смартфон
В приложении "Киев Цифровой" отныне есть офлайн-карта укрытий: как воспользоваться
14:37
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:23
Украл бензопилу и другое имущество жителей Киевщины: российскому разведчику-снайперу заочно объявили подозрение
14:17
Нардеп Бужанский отказался говорить по-украински в эфире телемарафона. Данилов заявил, что ему не место в политике
14:13
Принц Гарри станет первым за 130 лет королевским представителем, свидетельствующим в суде
13:54
Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине
13:49
Генерал Петреус: Украина способна производить оружие большой дальности
13:43
Обновлено
Орбан призвал Украину начать мирные переговоры с РФ. В МИД ответили
13:19
"Риск эскалации высок": спецпредставитель Китая подвел итоги турне по европейским столицам
13:03
Партнерский материал
Бомбардировка Лондона: как англичане воспользовались шансом сделать город лучше после Второй мировой войны
13:00
Министр обороны Великобритании предположил, что Украина может вернуть Крым до конца года
12:54
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
12:52
OPINION
Евроколея до Ужгорода
12:49
Петиция об уходе Ткаченко с должности министра культуры набрала 25 тыс. голосов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV