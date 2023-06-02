Об этом он рассказал в интервью BBC News Russian.

"Посмотрите, есть, например, полицейский, который проходит службу в Тернопольской области. Он хочет принять участие в боевых действиях. У него звание старший лейтенант или капитан полиции. Для того, чтобы пойти в ВСУ, ему нужно уволиться, потерять звание, потерять те социальные преференции, которые имеет полицейский, и перейти в ВСУ рядовым. После окончания войны, чтобы нам его взять обратно в полицию, необходимо пройти комплекс отбора и обучения, потому что так требует закон", - пояснил министр.

Клименко отметил, что при формировании подразделения Гвардии Наступления в Нацполиции, они покидают место для этого добровольца в будущем.

"И после окончания военного положения лицо возвращается на свой пост следователя или оперуполномоченного, или спецназовца в Нацполицию. Это касается и пограничников, это касается и офицерского состава Нацгвардии. Я не вижу здесь проблемы", - добавил глава МВД.

Чиновник отметил, что формирование этих подразделений заняло бы больше времени, если бы бойцы переводились в Вооруженные Сил Украины.

Более того, мы бы формировали гораздо дольше, если бы сотрудников из одних подразделений, которые, например, заняты на охране общественного порядка, переводили в Вооруженные Силы. Это заняло бы месяцы и месяцы. А мы сформировали быстро эти подразделения как из гражданских людей, так и из действующих работников для того, чтобы добиться эффективности и главное – успеть подготовить эти подразделения к участию в войне", – проинформировал Клименко.

Что касается руководства Гвардии Наступления, то министр ответил: "Сейчас они руководствуются со стороны командующего НГУ, председателя Госпогранслужбы и председателя Нацполиции. После того, как эти подразделения будут выдвинуты в район боевых действий, согласно приказу главнокомандующего ВСУ, они будут выполнять военные задачи, которые сформирует Генштаб и командование военного направления.

Справочно. МВД начало формирование штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. Проект называется "Гвардия наступления". Это бригады из добровольцев, которые примут участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Бригады Национальной гвардии Украины "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов".

Бригада Национальной полиции Украины "Лют".

Бригада Государственной пограничной службы Украины "Стальная граница".

Что известно о Гвардии наступления

Центры админуслуг с 4 февраля принимают заявки в "Гвардию наступления", предварительно подаваться можно было до 1 апреля.

По состоянию на 11 марта 28 тысяч добровольцев подали заявки на участие в подразделениях "Гвардии наступления".

2 мая Клименко заявил, что Украина уже полностью сформировала восемь бригад "Гвардии наступление". Они поступят под командование Сил обороны после получения боевой задачи.

15 мая стало известно, что первые добровольцы Гвардии наступления прошли уже базовую подготовку.

2 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил , что заявки от украинцев на вступление в подразделения Гвардии наступления еще прорабатываются, потому что новые бригады еще будут формироваться.