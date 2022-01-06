Клименко: Кабмин согласовал повышение зарплат полицейским с января
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что Кабинет министров выделил средства на повышение зарплат полицейским с января 2022 года
Об этом он написал в Facebook.
"Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января. Первоначально зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат", - отметил Клименко.
Глава Нацполиции добавил, что вопрос повышения зарплат сотрудникам Нацполиции - сложный вопрос.
"В сегодняшних условиях - это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. У полицейского обязательно будет достойная зарплата за достойную круглосуточную службу ради своего народа. Вопрос заработной платы всегда был чуть ли не самым чувственным для полицейских", - добавил глава НПУ.
Клименко подчеркнул, что понимает недовольство полицейских.
"Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам. В течение прошлого года мы находили возможности улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать", - подытожил он.
- Напомним, средняя зарплата в Украине выросла за год почти на 20%.
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