Клименко: Кабмин согласовал повышение зарплат полицейским с января

Об этом он написал в Facebook.



"Кабинет министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января. Первоначально зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат", - отметил Клименко.



Глава Нацполиции добавил, что вопрос повышения зарплат сотрудникам Нацполиции - сложный вопрос.



"В сегодняшних условиях - это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. У полицейского обязательно будет достойная зарплата за достойную круглосуточную службу ради своего народа. Вопрос заработной платы всегда был чуть ли не самым чувственным для полицейских", - добавил глава НПУ.



Клименко подчеркнул, что понимает недовольство полицейских.



"Однозначно зарплата должна быть соразмерной рискам. В течение прошлого года мы находили возможности улучшать ситуацию с дополнительными выплатами: полицейские получали материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, деньги поступали и на оздоровление. И эту практику мы будем продолжать", - подытожил он.

Напомним, средняя зарплата в Украине выросла за год почти на 20%.