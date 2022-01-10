Климатологи ЕС: последние семь лет – самые жаркие за всю историю наблюдений

Об этом сообщает BBC.



По данным C3S, 2021 год стал пятым самым теплым годом с рекордной жарой в некоторых регионах. Количество газов, нагревающих нашу атмосферу, продолжало увеличиваться.



Средняя температура 2021 года была на 1,1-1,2 ° C выше доиндустриального уровня около 150 лет назад.



Для сдерживания изменения климата правительства разных стран мира обязались ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 ° C от доиндустриального уровня



Издание пишет, что в прошлом году Европа пережила теплое лето, а температурные рекорды на западе США и Канады были побиты на несколько градусов. Сильные лесные пожары в июле и августе сожгли почти целые города дотла и привели к гибели сотни людей.



"Эти события - яркое напоминание о необходимости изменить наши образы жизни, сделать решительные и эффективные шаги к устойчивому обществу и работать над сокращением выбросов углерода", - сказал директор C3S Карло Буонтемпо.

Напомним, 2021 год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 140 лет.