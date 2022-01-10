Климатологи ЕС: последние семь лет – самые жаркие за всю историю наблюдений
Климатологи Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) заявили, что последние семь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений
Об этом сообщает BBC.
По данным C3S, 2021 год стал пятым самым теплым годом с рекордной жарой в некоторых регионах. Количество газов, нагревающих нашу атмосферу, продолжало увеличиваться.
Средняя температура 2021 года была на 1,1-1,2 ° C выше доиндустриального уровня около 150 лет назад.
Для сдерживания изменения климата правительства разных стран мира обязались ограничить глобальное повышение температуры до 1,5 ° C от доиндустриального уровня
Издание пишет, что в прошлом году Европа пережила теплое лето, а температурные рекорды на западе США и Канады были побиты на несколько градусов. Сильные лесные пожары в июле и августе сожгли почти целые города дотла и привели к гибели сотни людей.
"Эти события - яркое напоминание о необходимости изменить наши образы жизни, сделать решительные и эффективные шаги к устойчивому обществу и работать над сокращением выбросов углерода", - сказал директор C3S Карло Буонтемпо.
- Напомним, 2021 год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 140 лет.
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