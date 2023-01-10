"Климатические террористы" признали неприемлемым словом года в Германии

Об этом сообщило издание DW.

В частности известно, что лингвисты раскритиковали словосочетание "климатические террористы" за клевету и криминализацию активистов. По их мнению, ненасильственный протест и демократическое сопротивление ставят в контекст антигосударства, приравнивая климатических активистов к террористам.

Добавляется, что в результате глобальная угроза, связанная с изменением климата, больше не является предметом обсуждения, а речь идет о том, какие политические и юридические шаги предпринимать против протестующих, пояснили составители рейтинга.

Лингвисты из Марбурга выбирают "не-слово года" с 1991-го. Такими они определяют негуманные или неуместные термины, которые нарушают принцип человеческого достоинства, вводят в заблуждение, замалчивают что-то негативное или дискриминационные.

Так лингвисты стремятся привлечь внимание к "недифференцированному, запутанному или клеветническому использованию публичного языка" в целом и повысить осведомленность людей об этой проблеме.

14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.

30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая содержит скелет динозавра возраста 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

5 ноября четыре итальянские экопротестующие в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".

В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.

25 декабря стало известно, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.