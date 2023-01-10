"Климатические террористы" признали неприемлемым словом года в Германии
Группа немецких лингвистов из города Марбург в федеральной земле Гессен назвала "неприемлемым словом" 2022 года (Unwort des Jahres, буквально - "не-слово") Klimaterroristen, прямо переводимое как "климатические террористы"
Об этом сообщило издание DW.
В частности известно, что лингвисты раскритиковали словосочетание "климатические террористы" за клевету и криминализацию активистов. По их мнению, ненасильственный протест и демократическое сопротивление ставят в контекст антигосударства, приравнивая климатических активистов к террористам.
Добавляется, что в результате глобальная угроза, связанная с изменением климата, больше не является предметом обсуждения, а речь идет о том, какие политические и юридические шаги предпринимать против протестующих, пояснили составители рейтинга.
Лингвисты из Марбурга выбирают "не-слово года" с 1991-го. Такими они определяют негуманные или неуместные термины, которые нарушают принцип человеческого достоинства, вводят в заблуждение, замалчивают что-то негативное или дискриминационные.
Так лингвисты стремятся привлечь внимание к "недифференцированному, запутанному или клеветническому использованию публичного языка" в целом и повысить осведомленность людей об этой проблеме.
- 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
- 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
- Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
- 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая содержит скелет динозавра возраста 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
- 5 ноября четыре итальянские экопротестующие в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
- В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
- 25 декабря стало известно, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.
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