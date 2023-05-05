Климатические активисты топлесс вышли на протест и заблокировали движение в центре Рима

Об этом сообщает Reuters.

Шесть активистов организовали топлес-протест после того, как проливные дожди в Италии унесли жизни двух человек. Таким образом группа Ultima Generazione (Последнее поколение) решила изменить тактику протестов после того, как власти Рима ввели штрафы против протестующих, мишенями которых становились памятники и объекты наследия.

Last Generation опубликовал кадры, на которых видна небольшая группа активистов, которые, соединенные цепями, стоят на коленях на пешеходном переходе в Риме и снимают с себя топы. Через несколько минут в протест вмешалась полиция и забрала его участников с дороги.

"Наше гражданское неповиновение неприкрыто, но естественно. Напротив, обнаженность некомпетентности, высокомерия и бездействия правительства непристойна. Обнаженная грудь на улицах - чтобы осудить непристойность правительства, которое продолжает невозмутимо наблюдать, как его граждане погибают от экстремальных погодных явлений бессовестно субсидируя промышленность ископаемых", - говорится в заявлении движения.

Ранее группа забрасывала краской миланский оперный театр Ла Скала и штаб-квартиру государственного кредитора CDP, а также облила супом картину Ван Гога в Риме и мукой в Милане, украшенный Энди Уорхолом.

Как сообщает Между 2022 и 2023 годами в Риме полицейское управление приняло уже 58 таких мер против участников экологического движения.