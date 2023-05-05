Климатические активисты топлесс вышли на протест и заблокировали движение в центре Рима
Климатические активисты в четверг, 4 мая, вышли на протест топлес и заблокировали движение на оживленной улице в центре Рима в знак протеста против климатической политики итальянского правительства
Об этом сообщает Reuters.
Шесть активистов организовали топлес-протест после того, как проливные дожди в Италии унесли жизни двух человек. Таким образом группа Ultima Generazione (Последнее поколение) решила изменить тактику протестов после того, как власти Рима ввели штрафы против протестующих, мишенями которых становились памятники и объекты наследия.
Last Generation опубликовал кадры, на которых видна небольшая группа активистов, которые, соединенные цепями, стоят на коленях на пешеходном переходе в Риме и снимают с себя топы. Через несколько минут в протест вмешалась полиция и забрала его участников с дороги.
"Наше гражданское неповиновение неприкрыто, но естественно. Напротив, обнаженность некомпетентности, высокомерия и бездействия правительства непристойна. Обнаженная грудь на улицах - чтобы осудить непристойность правительства, которое продолжает невозмутимо наблюдать, как его граждане погибают от экстремальных погодных явлений бессовестно субсидируя промышленность ископаемых", - говорится в заявлении движения.
Ранее группа забрасывала краской миланский оперный театр Ла Скала и штаб-квартиру государственного кредитора CDP, а также облила супом картину Ван Гога в Риме и мукой в Милане, украшенный Энди Уорхолом.
Как сообщает Между 2022 и 2023 годами в Риме полицейское управление приняло уже 58 таких мер против участников экологического движения.
- 14 октября 2022 года экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. А 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
- Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо. А 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая удерживает скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
- 5 ноября четыре итальянские экопротестующие в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель". В тот же день в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамкам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
- 25 декабря сообщалось, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.
- 28 января в Нидерландах сотни климатических активистов перекрыли одну из главных дорог в Гаагу в знак протеста против расходования миллиардов в Нидерландах на субсидии для производителей ископаемого топлива.
- А на днях экоактивисты подали в суд на Офис гражданской авиации США: хотят лишить SpaceX лицензии из-за пуска ракеты
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 37.91
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное