Об этом сообщает издание Reuters .

Климатические активисты приклеили себя к "Махе одетой" и "Махе обнаженной" Гойи и написали на стене между двумя картинами "+1,5 градуса по Цельсию".

Кампания Futuro Vegetal заявила, что акцию протеста провели ее участники.

"На прошлой неделе ООН признала невозможность удерживать температуру ниже предела 1,5 градуса Цельсия. Нам нужны изменения сейчас", - говорится в сообщении группы в twitter.

В Прадо заявили, что картины не были повреждены, но сотрудникам придется отремонтировать стену между двумя работами, созданными на рубеже 18-го и 19-го веков.

"Мы осуждаем использование музея как места для политического протеста любого рода", – добавили в галерее.

Полиция сообщила, что два человека были арестованы.

14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.

30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая содержит скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

5 ноября четыре итальянские экопротеставщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель"