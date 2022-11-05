Климатические активисты "приклеили" себя к рамам картин Гойи в Мадриде
В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
Об этом сообщает издание Reuters .
Климатические активисты приклеили себя к "Махе одетой" и "Махе обнаженной" Гойи и написали на стене между двумя картинами "+1,5 градуса по Цельсию".
Кампания Futuro Vegetal заявила, что акцию протеста провели ее участники.
"На прошлой неделе ООН признала невозможность удерживать температуру ниже предела 1,5 градуса Цельсия. Нам нужны изменения сейчас", - говорится в сообщении группы в twitter.
В Прадо заявили, что картины не были повреждены, но сотрудникам придется отремонтировать стену между двумя работами, созданными на рубеже 18-го и 19-го веков.
"Мы осуждаем использование музея как места для политического протеста любого рода", – добавили в галерее.
Полиция сообщила, что два человека были арестованы.
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