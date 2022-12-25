Климатические активисты хотели сорвать телевизионную рождественскую службу в Германии
Немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу
Об этом сообщает издание Spiegel.
Сообщается, что поскольку были признаки запланированной акции в канун Рождества в церкви Воскресения Христова в Штутгарте-Мерингене, служба была записана накануне, сообщила полиция.
Однако восемь активистов климатической группы в полдень в субботу оказались перед церковью в Штутгарте, чтобы осуществить запланированную акцию на службе, которая должна была транслироваться в прямом эфире. Но их ждала не прямая трансляция, а закрытая церковь.
Приходское управление вызвало полицию.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили двух потенциальных нарушителей общественного порядка, которых, проведя беседу, отпустили.
- 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
- 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
- Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
- 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, в которой содержится скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
- 5 ноября четыре итальянские эко-протестантки в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
- В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамкам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
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