Климатические активисты хотели сорвать телевизионную рождественскую службу в Германии

Об этом сообщает издание Spiegel.

Сообщается, что поскольку были признаки запланированной акции в канун Рождества в церкви Воскресения Христова в Штутгарте-Мерингене, служба была записана накануне, сообщила полиция.

Однако восемь активистов климатической группы в полдень в субботу оказались перед церковью в Штутгарте, чтобы осуществить запланированную акцию на службе, которая должна была транслироваться в прямом эфире. Но их ждала не прямая трансляция, а закрытая церковь.

Приходское управление вызвало полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили двух потенциальных нарушителей общественного порядка, которых, проведя беседу, отпустили.

14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.

30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, в которой содержится скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

5 ноября четыре итальянские эко-протестантки в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".

В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамкам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.