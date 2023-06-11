По словам политика, эта информация основывается на первом общенациональном отчете о ситуации от Федерального ведомства криминальной полиции за период с начала 2022 года, сообщает Tagesschau.

В частности, Фезер также рассказала, что большинство преступлений, в которых обвиняют климатических активистов, – это физическое и психологическое принуждение и повреждение имущества. В общей сложности полиция задерживала 740 человек.

"Мы не согласны с тем, что активисты нарушают права других", – подчеркнула она, добавив, что действия активистов скорее вредят защите климата.

С точки зрения Фезер, это правильно, что полиция вмешивается в климатические протесты и что активистов также осуждают, если это необходимо.

Деятельность климатических активистов в мире

14 октября 2022 года экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. А 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо. А 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая удерживает скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

5 ноября четыре итальянские экопротестовальщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель". В тот же день в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, что стало последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.

Как сообщалось 25 декабря, немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.

28 января в Нидерландах сотни климатических активистов перекрыли одну из главных дорог в Гаагу в знак протеста против расходования миллиардов в Нидерландах на субсидии для производителей ископаемого топлива.

4 мая активисты организации "Последнее поколение" вышли на протест топлесс и заблокировали движение на оживленной улице в центре Рима в знак протеста против климатической политики итальянского правительства.