Клика Путина - террористическая организация, работающая десятилетиями в неизменном составе, - Роман Бессмертный
Роман Безсмертный выразил мнение, что клика президента страны-агрессорки России Владимира Путина является террористической организацией, которая десятилетиями работает в неизменном составе
Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Вся эта клика Путина действует как террористическая организация. За десятки лет пребывания у власти путинская стая в своем составе не изменилась. Происходят определенные перестановки, но очевидно, что там существует некий внутренний кодекс – бандитский кодекс террористической группы", – отметил Бессмертный.
Политик добавил, что путинская стая поражает своей преданностью лидеру.
"Террористическая группа Путина иногда шокирует своей стабильностью и зверской преданностью этих людей, несмотря на то, что "вождь" позволяет себе их унижать. Это очень характерно для этой российской стаи, которая сегодня захватила кремль и терроризирует весь мир", - отметил Роман Бессмертный. .
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