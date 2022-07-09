Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Вся эта клика Путина действует как террористическая организация. За десятки лет пребывания у власти путинская стая в своем составе не изменилась. Происходят определенные перестановки, но очевидно, что там существует некий внутренний кодекс – бандитский кодекс террористической группы", – отметил Бессмертный.

Политик добавил, что путинская стая поражает своей преданностью лидеру.

"Террористическая группа Путина иногда шокирует своей стабильностью и зверской преданностью этих людей, несмотря на то, что "вождь" позволяет себе их унижать. Это очень характерно для этой российской стаи, которая сегодня захватила кремль и терроризирует весь мир", - отметил Роман Бессмертный. .

8 июля Виталий Портников предположил, что главной политической целью президента страны-агрессорки Российской Федерации Владимира Путина является восстановление Советского союза .

9 июля политолог Владимир Воля заявил, что Путин уже две недели нервничает , хотя раньше не проявлял эмоций в публичном пространстве. А российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что Путин находится в патовой ситуации, ведь если он отступит из Украины, война перевернется на российскую территорию .

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