Клиенты сервисных центров МВД смогут использовать е-паспорта в "Дии"
Сервисные центр Министерства внутренних дел (МВД) ввели услугу шеринга документов через приложение "Дия"
Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Согласно сообщению, сервисные центры МВД совместно с Министерством цифровой трансформации ввели новый функционал - шеринг документов. Отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявлять электронный паспорт в приложении "Дия" и поделиться цифровой копией документа.
По словам первого заместителя Главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, эта услуга облегчит работу администраторам центров и сохранит время посетителям.
В пресс-службе объяснили, что приложение "Дия" дает возможность делиться копиями цифровых документов и проверять их подлинность в несколько кликов.
Для того, чтобы поделиться копией е-паспорта посетители должны открыть документ в приложении "Дия", нажать на него и выбрать штрих-код после чего предоставить этот штрих-код администратору или продиктовать ему тринадцатизначный код. В дальнейшем необходимо подтвердить запрос для передачи данных.
Благодаря этой процедуре выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копии электронных документов администратору.
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