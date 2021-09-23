Клиенты сервисных центров МВД смогут использовать е-паспорта в "Дии"

Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.



Согласно сообщению, сервисные центры МВД совместно с Министерством цифровой трансформации ввели новый функционал - шеринг документов. Отныне посетители сервисных центров МВД во время заказа и получения административных услуг могут предъявлять электронный паспорт в приложении "Дия" и поделиться цифровой копией документа.



По словам первого заместителя Главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, эта услуга облегчит работу администраторам центров и сохранит время посетителям.



В пресс-службе объяснили, что приложение "Дия" дает возможность делиться копиями цифровых документов и проверять их подлинность в несколько кликов.



Для того, чтобы поделиться копией е-паспорта посетители должны открыть документ в приложении "Дия", нажать на него и выбрать штрих-код после чего предоставить этот штрих-код администратору или продиктовать ему тринадцатизначный код. В дальнейшем необходимо подтвердить запрос для передачи данных.



Благодаря этой процедуре выполняются сразу две функции: электронная идентификация личности и передача копии электронных документов администратору.

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