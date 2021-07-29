Клиенты Нафтогаза смогут получать платежки за газ через сеть терминалов EasyPay
Клиенты НАК "Нафтогаз Украины" смогут распечатывать платежки за газ через сеть платежных терминалов EasyPay
Об этом пресс-служба газоснабжающей компании (ГК) "Нафтогаз Украины" сообщила в Facebook.
В пресс-службе объяснили, что сейчас учет на рынке газа работает так, что поставщики могут сформировать счета за потребленный газ только после 10 числа каждого месяца и только в электронном виде. Бумажные же платежки клиенты могут получить только после 24 числа в свой адрес. Однако, по данным компании, около 30% адресатов бумажные счета так и не получают и поэтому не могут оплатить за потребленный газ.
"Теперь вы можете получить свой бумажный счет от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" десятого числа каждого месяца. Все очень просто: вы можете распечатать его в платежных терминалах самообслуживания EasyPay. Здесь также можно сформировать и распечатать акт сверки и получить справку об отсутствии задолженности есть одними из самых популярных документов среди ваших запросов" - отметили в компании.
Так, сеть платежных терминалов EasyPay покрывает все регионы Украины и насчитывает более 17 тыс. терминалов. Они находятся в сетях супермаркетов, возле станций метро, в бизнес-центрах, на остановках общественного транспорта, продуктовых магазинах и тому подобное.
В компании добавили, что распечатать документы можно в любое удобное время после 10 числа каждого месяца.
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