Клиенты Монобанка менее чем за 5 дней купили военных облигаций на около 230 млн грн
С 29 апреля клиенты виртуального monobank купили более 230 тысяч военных облигаций на сумму около 230 млн грн
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Менее чем за пять дней клиенты monobank купили более 230 тыс. военных облигаций на сумму около 230 млн грн. Простота реализации, соединенная с патриотизмом Украинцев, творят чудеса!", - написал он.
Отметим, что возможность приобрести военные облигации у Monobank появилась 29 апреля. Минимальный срок – полгода, купить можно от одной облигации.
Аукционы по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа проводят каждый вторник. Это один из способов помочь государству и армии финансово. Доходность военных облигаций – 10-11% годовых в гривне и от 2,5% в валюте. Доход от таких ценных бумаг не облагается налогом, погашение их гарантировано Министерством финансов Украины.
Военные облигации можно приобрести на первичном и вторичном рынке через банки и брокеры. Они доступны гражданам Украины, бизнеса и иностранным инвесторам. При необходимости облигации можно продать на вторичном рынке.
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