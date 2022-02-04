Кличко заявил, что "УДАР" на следующие выборы пойдет самостоятельно
Политическая партия "УДАР" будет самостоятельно участвовать в следующих парламентских выборах
Об этом заявил лидер партии "УДАР", глава КГГА Виталий Кличко во время XXV съезда партии в Киеве.
"УДАР" – самостоятельная партия. Подчеркиваю, что в следующих выборах мы будем принимать участие самостоятельно", - сказал он.
Также Кличко призвал демократические силы объединиться ради общих целей.
Он анонсировал, что партия намерена призвать президента, депутатов Верховной Рады, Кабинет Министров, лидеров политических партий, местное самоуправление созвать Национальный форум единства Украины.
Кроме того, руководитель исполкома партии Артур Палатный дал понять, что УДАР намерен выдвигать свою кандидатуру и для участия в следующих выборах президента Украины.
УДАР готов брать на себя ответственность за ситуацию в стране. И мы это докажем на ближайших парламентских и президентских выборах", – сказал он на съезде.
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