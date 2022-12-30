Кличко заявил, что сейчас в Киеве живет столько же людей, сколько до 24 февраля
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице сейчас проживает столько же людей, сколько до полномасштабного вторжения РФ в феврале. Он назвал город "переполненным"
Об этом говорилось в интервью Кличко немецкому изданию Spiegel.
"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле 2-2,5 миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - сказал мэр.
Сам он признался, что чувствовал опасность и боялся, что его выкрадут вражеские ДРГ, однако из города бежать не стал.
Кличко вспомнил, что во время обороны Киева "было несколько ситуаций, в которых я едва выжил", и допустил, что когда-нибудь расскажет о них в автобиографической книге.
- Всего, по данным демографа Эллы Либановой, в настоящее время в Украине проживают не более 35 млн человек.
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