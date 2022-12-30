Об этом говорилось в интервью Кличко немецкому изданию Spiegel.

"Мы считаем, сколько сотовых телефонов используется. Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле 2-2,5 миллиона, теперь 3,6 миллиона. 300 тысяч из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны. Город переполнен", - сказал мэр.

Сам он признался, что чувствовал опасность и боялся, что его выкрадут вражеские ДРГ, однако из города бежать не стал.

Кличко вспомнил, что во время обороны Киева "было несколько ситуаций, в которых я едва выжил", и допустил, что когда-нибудь расскажет о них в автобиографической книге.

Всего, по данным демографа Эллы Либановой, в настоящее время в Украине проживают не более 35 млн человек.