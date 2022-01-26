Кличко заявил, что метро будет главным бомбоубежищем в Киеве в случае вторжения РФ

Об этом передает Радио Свобода.



"В Киеве наработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае времени "Ч", будет готов принять людей, которые смогут укрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации - телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", - сказал Кличко.



Он выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжение не состоится.



Мы все держим кулаки, надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что будет найден путь ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации", - сказал мэр столицы.

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