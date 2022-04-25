Кличко заинтриговал возможным возвращением на ринг ради рекорда Формана
Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг, чтобы побить рекорд американца Джорджа Формана и стать старейшим в истории чемпионом мира в тяжелом весе
Об этом Кличко рассказал в интервью Bild .
По его словам, если война в Украине скоро закончится и будет находиться в форме, то может подумать о возобновлении карьеры.
"Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России. Если я буду в хорошей форме, то кто знает? Возможно, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом", - сказал Кличко.
Джордж Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев и 26 дней.
46-летний Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа.
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Напомним, 21 апреля 2021 Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.
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