Кличко заинтриговал возможным возвращением на ринг ради рекорда Формана

Об этом Кличко рассказал в интервью Bild .

По его словам, если война в Украине скоро закончится и будет находиться в форме, то может подумать о возобновлении карьеры.

"Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России. Если я буду в хорошей форме, то кто знает? Возможно, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом", - сказал Кличко.

Джордж Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев и 26 дней.

46-летний Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа.

Напомним, 21 апреля 2021 Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может возобновить карьеру ради реванша с Тайсоном Фьюри.

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