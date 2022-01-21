Кличко выздоровел от коронавируса

Об этом он написал в Телеграмме .



"Друзья! Получил отрицательный тест на коронавирус", - сообщил мэр.



Виталий Кличко отметил, что болел штаммом "Омикрон".



"Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры", - подчеркнул мэр.



Виталий Кличко призвал в случае возникновения таких признаков сделать скорый ПЦР-тест.



"В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник уехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19", - рассказал он.



Мэр отметил, что поскольку он вакцинирован обеими дозами COVID-прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным.



Он сообщил, что 21 января сделал тест на антиген и получил отрицательный результат.



"Вывод главный - вакцинируйтесь! Вывод тоже важен - следите за своим здоровьем, не пренебрегайте опасностью!", - призвал Виталий Кличко.

Напомним, 17 января сообщалось, что Виталий Кличко второй раз заразился COVID-19.

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