Кличко выздоровел от коронавируса
21 января мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный результат COVID-теста
Об этом он написал в Телеграмме .
"Друзья! Получил отрицательный тест на коронавирус", - сообщил мэр.
Виталий Кличко отметил, что болел штаммом "Омикрон".
"Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры", - подчеркнул мэр.
Виталий Кличко призвал в случае возникновения таких признаков сделать скорый ПЦР-тест.
"В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник уехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19", - рассказал он.
Мэр отметил, что поскольку он вакцинирован обеими дозами COVID-прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным.
Он сообщил, что 21 января сделал тест на антиген и получил отрицательный результат.
"Вывод главный - вакцинируйтесь! Вывод тоже важен - следите за своим здоровьем, не пренебрегайте опасностью!", - призвал Виталий Кличко.
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