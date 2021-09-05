Кличко выступил на предвыборном съезде немецких правых

Виталий Кличко в субботу, 4 сентября 2021 года, был в Ганновере гостем молодежной организации правящей консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), которая в этот день принимала главу партии и кандидата в канцлеры Армина Лашета, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW .



За три недели до предназначенных на 26 сентября парламентских выборов партия Лашета потеряла многолетнее лидерство и рискует проиграть - в опросах консерваторы отстают от социал-демократов на 2-5%.



Участие иностранных политиков в избирательных мероприятиях - редкость в Германии, тем более украинских. Однако Кличко долго жил в Гамбурге, у него хорошие связи с ХДС, и он не раз бывал на съездах партии канцлера Ангелы Меркель, поэтому, очевидно, на этот раз пригласили прежде всего как бывшего известного боксера, призванного помочь кандидату в канцлеры набрать дополнительной популярности среди молодежи.



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"Находясь на избирательном западе, Кличко держал себя нейтрально, ни разу не призывал голосовать за ХДС и не стал прямо хвалить Лашета. Он только вспомнил, как в Германии тренер советовал ему собрать команду" лучших "- от врача и менеджера к адвокату. Это упоминание была, пожалуй, единственным реверансом в сторону Лашета, который за день до этого представил свою "команду будущего", - отмечает DW.



Когда ведущая прямо спросила его, что он думает о возможном приходе к власти в Германии левых, чего ХДС вовсю призывает избирателей не допустить, Кличко ответил уклончиво, назвав вопрос "философским".



Отвечая на, пожалуй, главный вопрос мероприятия - что бы он как бывший боксер посоветовал ХДС в финале избирательной кампании, - мэр Киева сказал, что любит поговорки (чем вызвал волну смеха среди присутствующих) и дал такой совет: "Лучшая защита - это нападение".





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