Кличко второй раз заболел коронавирусом
Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заразился на COVID-19
Об этом он написал в Telegram .
"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз", - сообщил мэр Киева.
Виталий Кличко выразил надежду на несложное течение болезни, поскольку является вакцинированным.
Он отметил, что находится на самоизоляции, лечится и работает дома.
"Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус - агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила", - призвал Виталий Кличко.
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