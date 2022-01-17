Кличко второй раз заболел коронавирусом

Об этом он написал в Telegram .



"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз", - сообщил мэр Киева.



Виталий Кличко выразил надежду на несложное течение болезни, поскольку является вакцинированным.



Он отметил, что находится на самоизоляции, лечится и работает дома.



"Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус - агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила", - призвал Виталий Кличко.

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