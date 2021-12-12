Кличко возмутился из-за отсутствия у Ломаченко украинского флага во время боя с Комми
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко из-за отсутствия украинского флага во время поединка против Ричарда Комми из Ганы
Об этом Кличко написал в Twitter.
Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе выложил фото Ломаченко после победного боя с Комми с флагом родного города боксера - Белгород-Днестровского, с которым он вышел на ринг.
Из-за отсутствия у соотечественника национального флага Владимир Кличко процитировал статью из Википедии о патриотизме.
"Википедия: Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – это общее единство людей". Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя флаг своей страны? WTF", – написал Кличко.
- Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко победил Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO.
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