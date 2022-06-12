Об этом сообщает Еспресо.TV.

11 июня прошла презентация Владимира Кличко в Международном зале славы бокса. Во время речи украинец с критикой обратился к Рою Джонсу-младшему.

"Рад обратиться ко всем вам. Почти ко всем вам. Есть один, к которому у меня есть серьезный вопрос. Одно лицо, которое нарушило закон Украины и посетило оккупированный Крым с территории России. Это лицо – Рой Джонс. Так что, Рой, на чьей ты стороне? На стороне агрессора или защитника своего права на существование? Я уважаю тебя как боксера, но у меня есть вопросы к твоему моральному компасу", – сказал Кличко.

Джонс испортил репутацию в августе 2015 года. Тогда американец встретился в оккупированном Севастополе с Владимиром Путиным и попросил двойного гражданства.

Экс-боксеру выдали российский паспорт. С того времени ему запретили въезд в Украину.

В 2022 году Рой Джонс-младший стал членом Зала славы класса 2022 года.

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