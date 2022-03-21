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Главная война с Россией Кличко: в результате ночных российских обстрелов погибли 8 человек, повреждены дома, школы и детсады, в Киеве и области загрязнен воздух

Кличко: в результате ночных российских обстрелов погибли 8 человек, повреждены дома, школы и детсады, в Киеве и области загрязнен воздух

21 мартa, 2022 понедельник
12:14
война с Россией

В результате ночных российских авиаобстрелов Подольского района Киева погибли 8 человек, повреждены дома, школы и детсады, в столице и области загрязнен воздух

Об этом говорится в официальном видеообращении к гражданам Виталию Кличко.

"Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них непригодны для жизни", - сообщает Кличко.

По предварительной информации, в результате авиаобстрела ТРЦ Retroville 8 человек погибли.
Кроме того, взрывами было повреждено помещение двух школ и двух детских садов.

Кличко обращает внимание на то, что в результате пожара после авиаударов в столице и области наблюдается загрязненность воздуха.
КГГА советует не открывать окна и носить медицинский респиратор типа FFP2 при выходе на улицу.

"Я обращаюсь к киевлянам – не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу!" – добавляет Кличко.

  • В результате авиаобстрела ТРЦ в Киеве – четверо погибших, спасатели продолжают тушить пожары.
  • В ГСЧС показали последствия авиаудара по ТРЦ в Киеве.
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Новости
Виталий Кличко
авиаудар
Подольский район
Киев
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