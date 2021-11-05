Кличко уволил своего заместителя из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода

Об этом глава столицы написал в Facebook .



"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года "поедет", - написал он.



Кличко отметил, чтобы завершить работы по запуску автомобильного движения, все было обеспечено.



"При этом, заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на все, что делается и движется к завершению. У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и нарекание на какие-то проблемы. Поэтому, убежден, нужно менять менеджера проекта. И я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автодвижение в конце этого года – Александра Густелева", - добавил мэр Киева.

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