Кличко уволил чиновника КГГА, которого СМИ "поймали" за празднованием с застройщиком в ресторане во время комендантского часа
Журналисты "Украинской правды" поймали на нарушении комендантского часа чиновника КГГА и городского застройщика – нарушители в ресторане праздновали день рождения жены чиновника. Мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении чиновника
Соответствующий материал опубликован на YouTube-канале " Украинской правды ", прокомментировал ситуацию журналист издания Михаил Ткач .
Журналисты "Украинской правды" опубликовали видео, в котором видно, как руководитель департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк после комендантского часа и во время воздушной тревоги прибывает в один из столичных ресторанов.
Журналисты утверждают, что в заведении он праздновал день рождения супруги. Чиновник покинул ресторан в 2 часа ночи вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном.
"Никоряк приехал в ресторан за несколько минут до комендантского и поехал в два часа ночи на мерседесах столичного застройщика Артура Мхитаряна. Это просто комбо", - комментирует журналист.
Как прокомментировал Михаил Ткач, несмотря на публикацию в СМИ, по состоянию на 12.00 7 июня Кличко не прокомментировал нарушение собственного заместителя.
Реакция Виталия Кличко
В 14:00, 7 июня, мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении руководителя департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка.
"Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", - комментирует глава столицы.
Он также отмечает, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан, в том числе и для чиновников.
Кроме того, Кличко обратился к правоохранителям по поводу "контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.55Продажа 40.41
- Актуальное
- Важное