Соответствующий материал опубликован на YouTube-канале " Украинской правды ", прокомментировал ситуацию журналист издания Михаил Ткач .

Журналисты "Украинской правды" опубликовали видео, в котором видно, как руководитель департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк после комендантского часа и во время воздушной тревоги прибывает в один из столичных ресторанов.

Журналисты утверждают, что в заведении он праздновал день рождения супруги. Чиновник покинул ресторан в 2 часа ночи вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном.

"Никоряк приехал в ресторан за несколько минут до комендантского и поехал в два часа ночи на мерседесах столичного застройщика Артура Мхитаряна. Это просто комбо", - комментирует журналист.

Как прокомментировал Михаил Ткач, несмотря на публикацию в СМИ, по состоянию на 12.00 7 июня Кличко не прокомментировал нарушение собственного заместителя.

Реакция Виталия Кличко

В 14:00, 7 июня, мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении руководителя департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка.

"Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", - комментирует глава столицы.

Он также отмечает, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан, в том числе и для чиновников.

Кроме того, Кличко обратился к правоохранителям по поводу "контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час".