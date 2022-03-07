Кличко: создаем в столице резерв продуктов и оказываем помощь тем ,кому она нужна
В Киеве работают над созданием резерва лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, а также направили гуманитарную помощь в Чернигов
Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram.
"Украинские города героически защищаются. Смело защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов. В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна. Также отправили гуманитарную помощь в Чернигов. Стараемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города", - написал Кличко.
Мэр Киева также добавил, что город готовится защищаться от захватчиков и попросил киевлян сохранять выдержку и соблюдать правила безопасности.
"Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома, или - по сигналу тревоги - в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!" – написал Кличко.
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