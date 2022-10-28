Кличко сообщил об усилении неба над Киевом "новым оборудованием ПВО"
Украинская столица защищена "новым оборудованием" противовоздушной обороны
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
Комментируя российские удары по критической инфраструктуре, Кличко заявил, что провел совещание с украинскими военнослужащими по поводу важности защиты киевских объектов энергоснабжения.
"Меня военные заверили, что сейчас уже пришло новое оборудование ПВО в столицу. Воздушное пространство будет еще больше защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет", - сказал Кличко.
Он не уточнил, о какой именно системе ПВО идет речь.
- Напомним, в ДТЭК сообщали, что от обстрелов украинской энергетической инфраструктуры 18 октября шесть человек получили ранения, а один человек погиб.
- Кличко сообщил, что из-за российских обстрелов погибли трое сотрудников одного из объектов критической инфраструктуры Киева.
- 18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.
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