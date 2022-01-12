Кличко: санкции против РФ должны усиливать принцип "ничего об Украине без Украины"

Об этом говорится в его заявлении.



"Мы благодарны западным партнерам за соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Но дипломатические усилия должны быть подкреплены другими мерами. В частности, продлением и углублением санкций против России", - написал мэр Киева.



Виталий Кличко отметил, что Украине необходима помощь в усилении ее обороноспособности, развитии энергетической независимости и экономической устойчивости страны.



"Это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия уже сегодня понимала высокую цену для нее в случае вторжения в Украину. Украинцы готовы себя защищать. Но мир должен помнить, что безопасность Украины - это гарантия его безопасности", - подчеркнул политик.



По его словам, требования России на переговорах в Женеве, высказанные свысока и безапелляционно, доказывают, что власти РФ не настроены на диалог.



Виталий Кличко отметил, что Кремль стремится найти повод для обвинения США, ЕС и НАТО в срыве переговорного процесса, чтобы оправдать свое агрессивное поведение на границах Украины.



Также мэр Киева отметил, что не может быть никакого компромисса по внешнему курсу Украины.



"Россия не имеет никакого права диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств. Украина однозначно заявила о своем стремлении стать частью европейского и евроатлантического сообществ. Европейский вектор развития - это не выбор украинской власти, а выбор украинского народа. Сегодня уровень поддержки украинцами движения в ЕС и НАТО достиг своего исторического максимума и продолжает расти. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Поэтому никакого компромисса по внешнему курсу Украины быть не может - наш курс не зависит и не должен зависеть от воли третьих стран", - заявил Виталий Кличко.

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