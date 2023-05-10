Кличко рассказал о восстановлении разрушенных многоэтажек в Киеве
Восстановление 17 наиболее поврежденных российскими обстрелами жилых домов было начато в начале лета 2022 года. В прошлом году восстановили 11 домов, в этом – еще 3
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Проверил, как отремонтировали еще 3 жилых дома из наиболее поврежденных российскими обстрелами. Восстановительные работы в доме по проспекту Свободы и двух домах на улице Межевой в Подольском районе завершены", - написал мэр.
По его словам, 5-этажки 1960-х годов строительства пострадали одновременно. В марте прошлого года, в результате российских обстрелов, ракета взорвалась в нескольких метрах от зданий. Взрывной волной и обломками выбило окна и дверные балконные блоки, входные двери в подъезды. Были разрушены системы внутренних коммуникаций, конструкции кровли и крыши. Появились трещины на лестничных клетках и перегородках, стыках панелей, по углам построек внутри.
"На сегодняшний день дома полностью обновлены, имеют и современный утепленный фасад, в подавляющем большинстве квартир сделали аварийный ремонт", - добавил мэр.
Кличко также проверил, как идет восстановление 2 многоэтажек на улице Глыбочицкой. В один жилой дом российская ракета попала весной прошлого года, в соседний – летом. Строители на этих объектах усиленно работают, чтобы завершить восстановительные работы к середине июля этого года.
Восстановление 17 наиболее поврежденных российскими обстрелами жилых домов мэрия начала в начале лета прошлого года. В прошлом году восстановили 11 домов, в этом году – еще 3.
Также на днях к поврежденным добавилась еще одна многоэтажка в Святошинском районе, куда попали обломки русского дрона. Этот дом город тоже будет оперативно восстанавливать.
- 8 мая ночью россияне устроили массовую атаку дронами-камикадзе: запустили почти 60 "шахедов", 36 из них летели на столицу, все были уничтожены. При падении обломков БПЛА ранены 5 человек в двух районах Киева. Кроме того, есть повреждения, возникли пожары.
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